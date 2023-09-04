شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. واصل التدريب المصرى - الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2023 "، فعالياته، والتى تستمر حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر . التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023" يواصل فعالياته

ينشر الخليج 365 " نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية. https://natega.youm7.com/

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللا محدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن.

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، فى إنفوجراف عدد من الصوامع على مستوى الجمهورية وقدرة كل واحدة وسعتها التخزينية. وأوضح المركز أن الحكومة المصرية عملت على توفير قدرة تخزين عالية متطورة للحبوب داخل البلاد تصل إلى نحو 9 ملايين طن قمح سنويا، بهدف القضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى نحو 10% سنويا والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم. الإسكان: بدء الحجز الإلكترونى بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج اليوم

الرئيس السيسي يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع جهود التطوير بمنظومة التقاضىالرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموىنتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على الخليج 365.. الآنقوات شرق القناة تسلم عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناةمعلومات الوزراء: الحكومة وفرت قدرة تخزين عالية ومتطورة للحبوب داخل البلادالحكومة تنفى وجود نقص فى الكميات المعروضة من السكر بالأسواق ومنافذ التموين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.

سلطت صحيفة التليجراف البريطانية الضوء على أبرز الأماكن في شمال أفريقيا لقضاء عطلات الخريف بعيدا عن موسم الأعاصير الأوروبي وفي مقدمتهم مصر والمغرب وتونس. الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية. الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا.. تليجراف: القاهرة لها سحر خاص