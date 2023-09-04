شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 1200 مشروع اقتصادي و12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء، بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وبالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، التي تعد ترجمة عملية وتطبيق فعلي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمواصلة الجهود، وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية، وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال حضور الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، تحت مظلة التحالف الوطني، واستمرارا لتنفيذ فعاليات بروتوكول تعاون أبو هشيمة الخير وحياة كريمة والأورمان لتوزيع 1200 مشروع اقتصادي، و12 طن لحوم و6 آلاف كرتونة ببني سويف، حيث واصلت مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير ظهر اليوم، أنشطتها للشهر الثالث على التوالي بمحافظة بني سويف.

وحضر الفعالية: النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، الدكتور محمد جبر _معاون المحافظ _منسق عام حياة كريمة ببني سويف ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ، حمادة راضي رئيس المدينة، ربيع محمد ، محمود حلمي مديري مشروعات الأورمان ببني سويف ، علاوة على حضور عدد كبير من المستفيدين الذين عبروا عن سعادتهم بتحويل المبادرة لمستقبلهم وتمكينهم اقتصاديا ليستطيعوا توفير حياة كريمة لهم ولأبنائهم .

واصل المحافظ حديثه ،حيث وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشكر للمؤسسات الثلاث على ما يبذلونه من جهد لخدمة أهالي محافظة بني سويف، مؤكدا أن الفترة المقبلة هناك العديد من مبادرات الخير التي ستنفذ على أرض المحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتي أثمرت عن زيادة فى الإقبال على المشروعات الصغيرة.وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات االصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

وعبر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن سعادته بالتواجد للشهر الثالث على التوالي في محافظة بني سويف، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسات الثلاث، والذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن فتح باب رزق كل شهر لعدد 200 أسرة، بتوفير ما لا يقل عن ألف فرصة عمل، مؤكدا، أن هذه الفعالية ستتكرر كل شهر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه هناك عدد آخر من المبادرات الخيرية التي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالسادة الحضور ،وأوضحت أن هذة الفاعلية هي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الثلاثي علي التوالي بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة أبو هشيمة الخير وجمعية الأورمان والذي يستهدف توفير الأمن الغذائي من خلال توزيع طرود غذائية ولحوم على المستحقين من أبناء محافظة بني سويف كما يتم توزيع أعتماد مالي لعدد 200 مشروع شهريا بإجمالي 1200مشروع على ستة أشهر ، حيث اعربت ان مشروعات التمكين الاقتصادي هي الهدف الرئيسي للبروتوكول لكي يتم إخراج هذه الفئات من دائرة العوز والاحتياج لأن دمج هذة الفئات القادرة على العمل في عجلة الانتاج هو ما يحقق نموًا أقتصاديا متكامل وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة وهو ما يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام كما أنه يهيئ المواطن للحفاظ على مكتسبات التنمية التي تحققها المشروعات القومية للدولة.

و أشارت أن هذا البروتوكول،يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجآ، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتخصيص مشروعات اقتصادى ، ودعم غذائي من اللحوم، بالإضافة إلى توزيع آلاف كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظة ، ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجآ بمختلف محافظات مصر، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة و الدعم للمستحقين، فضلا عن التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات داخل التحالف، والتى تستهدف تحويل المواطنين من مجرد مستهلكين إلى منتجين، وإيجاد مشروعات توفر فرص عمل مباشرة و غير مباشرة سعيآ لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء المحافظات

من جانبه أوضح مدير جمعية الأورمان، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك تحت مظلة التحالف الوطنى بين الجمعية ومؤسستى "حياة كريمة" و " أبو هشيمة الخير " للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالآ لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً،وتنفيذآ لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف بهدف تقديم أكثر من ألف مشروع تمكين اقتصادي فى محافظة بنى سويف، بالإضافة لتقديم الدعم الغذائي، شهريا لآلاف الأسرة ممن الفئات الأولى بالرعاية. و توحيدآ للجهود و التكامل بين المؤسسات الثلاثة