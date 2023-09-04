شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق استراتيجية السكان تحت رعاية الرئيس السيسي تضمن التوافق بين كل المؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يضمن التوافق من كل مكونات الدولة المصرية تنتج استراتيجية متكاملة تعمل فيها مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تنظيم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والتنمية هي استراتيجية وطن، موضحا أن الاستراتيجية بكل بنودها ستكون شاملة وتتطرق لتمكين المرأة باعتباره محور مهم.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك 12 من وزراء الصحة من الدول الصديقة وكل سفراء الدول الصديقة والشقيقة، كما أن هناك 12 منظمة أممية 17، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما توجد مشاركة من الوزارات المعنية من التضامن والاوقاف.

وتابع: "القضية السكانية ليست قضية وزارة أو حكومة فقط ولكنها قضية وطن بمؤسساته حتى مؤسسات المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية مشاركة بشكل كبير وممثلي الكنيسة والازهر والاوقاف".

تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمى للسكان والتنمية بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص زائر.