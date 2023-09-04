شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: المؤتمر العالمي للسكان يهدف لتبادل الخبرات بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المؤتمر العالمي للسكان يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول وبعضها في مجال قضايا السكان والصحة، بالإضافة إلى توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن المؤتمر سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتي تهتم بالاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية، وهناك توجهات استراتيجية جديدة تتعلق بالتعليم والتعلم والتوعية المجتمعية، وهناك تدخلات تؤدي للاستفادة من الثروة البشرية في جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية يشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين وهو ما لم يكن موجودا في الاستراتيجيات الماضية، ونضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الفئة، وكذلك الشباب لها محور يضمن كيفية الاستفادة من طاقاتهم.