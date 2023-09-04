شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": 192 ناديا للمسنين تضم 40 ألف عضو والاشتراك 50 جنيها في السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل تدشين المرحلة الثانية لمبادرة "العمر الذهبي" لدعم كبار السن، مؤكدا أن الدستور المصري نص على حقوق كبار السن، بجانب اهتمام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح محمود شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، أن وزارة التضامن أطلقت سلسلة من المبادرات الخاصة بكبار السن، بينها مبادرة "العمر الذهبي"، تم تنفيذ مرحلتين، أولهما في محافظة دمياط بمشاركة 200 مسن ومسنةـ، بجانب المرحلة الثانية في محافظة الدقهلية.

وشدد محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، على أهمية دور المجتمع المدني وصندوق مكافحة الإدمان كشريك أساسي، مفيدا بأنه يوجد 192 نادي مسنين في المحافظات تضم 40 ألف عضو، والاشتراك بـ50 جنيها في السنة، ويتم الاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم.