شكرا لقرائتكم خبر عن "بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية مجانية بقرية اللشت بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إطلاق قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية بقرية اللشت التابعة لمركز ومدينة العياط، اليوم الإثنين، لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجاً، وذلك بمشاركة أطباء إدارة العياط البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود الحملة عن رش 1500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، ورش عدد من الزرايب، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 46 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ31 رأس ماشية، وعلاج 17 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، إلى جانب تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التحصين للحيوان.