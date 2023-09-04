شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: نفذنا 2.8 مليون وحدة سكنية في آخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة فيما يتعلق بملف المدن الجديدة، وخاصة في ظل الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية وخطط تنمية العمران المصري حتى 2050.

وقال عمرو خطاب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي": "ضاعفنا المساحة المأهولة بالسكان ووصلنا المساحة المأهولة بالسكان من 6% من لـ 14% من مساحة مصر".

وكشف، أن الدولة تمكنت من إنتاج 2.8 مليون وحدة سكنية آخر 10 سنوات، وذكر أن مصر تزيد كل سنة حوالي 2 مليون نسمة وهذا يعني أننا بحاجة لـ30 مدينة جديدة للخروج من الوادي الضيق، ومخطط مصر آخر 9 سنوات أكد الحاجة لتوسع عمراني أفقي جديد لاستيعاب الزيادة السكانية، وتم دعم ذلك من خلال شبكة طرق ومرافق تستوعب هذه الزيادة".

وتابع: "آخر 9 سنوات تم إنشاء 14 مدينة جديدة، ووصلنا اليوم لـ 43 مدينة جديدة بها عمران قائم على كافة المستويات".