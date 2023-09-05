شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات. وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات.

الاستطلاع

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