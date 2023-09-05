شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 أسباب وراء اصفرار الأسنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب اصفرار الأسنان، وأبرز الأطعمة والمشروبات التي قد تتسبب في هذه المشكلة، التى تؤثر على المظهر العام للشخص، ويجب التخلص منها بغسيل الأسنان بالمعجون المناسب، وقد تضمنت أسباب إصفرار الأسنان 6 نقاط أساسية كما في السطور التالية:-

1- الطعام والشراب مثل: القهوة، الشاي المشروبات الغازية الملونة.

2- استخدام منتجات التبغ منها تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ.

3- عدم الاهتمام بالعناية الصحية للأسنان كعدم التنظيف بالفرشاة والخيط بشكل صحيح .

4- بعض الأمراض التي تؤثر سلبًا في طبقة المينا.

5- قد تعمل بعض طرق العلاج أو طرق الكشف عن الأمراض على تغير لون الأسنان مثل: الإشعاعات المستخدمة للرأس والرقبة أو العلاج الكيميائي .

6- غسول الفم: خاصة الأنواع التي تحتوي على Chlorhexidine التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وتبقعها.



