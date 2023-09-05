شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت من مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الثلاثاء أولى رحلات شركة مصر للطيران ، إلى مدينة بورسودان والتى تعد الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران، وذلك فى ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الإقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية بين الدول المختلفة.

وصلت رحلة مصر للطيران والتي تحمل رقم 856 إلي بورسودان في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً وعلي متنها حوالي 114 راكباً، وكان في استقبالها كلا من السفير المصري واعضاء البعثة المصرية بورسودان، ووالي ولاية البحر الاحمر، ومدير مطار بورسودان، حيث قامت سلطات المطار هناك باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام.

وأكد السفير المصري بورسودان في تصريحات صحفية خلال وصول اول رحلة لمصر للطيران إلي بورسودان، إن هذا الخط يعد من الخطوط ذات الاهمية القصوي ضمن جهود الشركة الوطنية مصر للطيران المستمرة، فهو خط استراتيجي يربط ابناء الوطن الواحد وابناء النيل، مؤكدا إن تشغيل الخط الجديد يلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الجوية والتجارية، ويساهم في تعزيز حركة السفر بين مصر وبورسودان، خلاف العديد من الجنسيات المختلفة التى تقصد مدينة بورسودان والكثير من ركاب الترانزيت الذين يفضلون النزول بمطار القاهرة وأستئناف رحلاتهم إلى السودان الشقيق عبر الناقل الوطنى المصرى.