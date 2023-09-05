شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: أضفنا 40 جامعة جديدة فى 9 سنوات.. و120 مليون مواطن وضيف بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية منذ عام 1962 حققت نجاحات متوسطة الطموح في معدلات الإنجاب والسيطرة على الزيادة السكانية، من خلال الانتظام أو الهبوط أو الصعود في معدل الإنجاب، متابعا: "إذا رجعنا إلى عام 1900 منذ عام 123 عاما.. كان عدد السكان في مصر 19 مليون مواطن وفى 50 سنة فقط كانت الزيادة السكانية 10 ملايين فقط وبالتالي كانت الدولة المصرية تحقق فائضا في الميزان التجاري وبالتالي كان هناك نمو اقتصادي يسمح بتحسين الخدمات.. وفى عام 1930 كان عدد الطلاب 3 آلاف طالب في الجامعات والآن 3 ملايين طالب في الجامعات.. ومصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة التعليمية لاستيعاب الطلاب".

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في عام 1930 كان عندنا 1036 مدرسة والآن عندنا أكثر من 60 ألف مدرسة وعدد كبير من الفصول ونفس الأمر ينطبق على باقي الخدمات حيث أن هناك خدمات لم يتم تطويرها بشكل كامل مثل السكة الحديد ومشروعات البنية التحتية وغيرها بسبب زيادة السكان".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر حاليا 105 ملايين مواطن إضافة إلى 10 ملايين، متابعا: "بنتكلم عن حوالي 120 مليون مواطن بين مصري وضيف على هذه الأرض الطيبة.. والتغيير الحقيقي في العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي منذ عام 1950.. بدأ اختلال التوازن بين السكان والموارد والخدمات.. في ظل معدلات الزيادة الكبيرة في السكان لم يواكبها الزيادة في تطوير الخدمات".