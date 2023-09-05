شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن الانتهاء من استراتيجية الخريطة السكانية وتقديمها للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، انتهاء الوزارة من استراتيجية الخريطة السكانية وتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن محاور هذه الاستراتيجية لتمثل فى المشاركة الدولية والمحلية والإقليمية، بالإضافة إلى استحقاقات دستورية ومسحات ديمغرافية.

قال وزير الصحة والسكان، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور الرئيس السيسي، إن الاستراتيجية اعتمدت على أن السكان عنصر هام من قوة الدولة الشاملة، وحق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، وتوعية الأفراد والنصح والإرشاد في معدلات الإنتاج ودمج المكون السكاني، واللامركزية في إدارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة لكافة المحافظات مع الاهتمام التام بالقيم الدينية والثقافية الداعمة للمجتمع المصرى، وضمان الحقوق والاستثمار في الطاقة البشرية، وتمكين المرأة والتشريعات اللازمة التي تحكم زواج القاصرات والتسرب من التعليم للوصول إلى المشروع القومي وتحقيق أهداف الاستراتيجية.