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سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الداخلية القطرى تعزيز التعاون فى المجال الأمنى

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القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر مع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطرى، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول السفير عمرو الشربيني أوضاع الجالية المصرية المقيمة في قطر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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