شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: موقف سرفيس ناهيا الجديد على مساحة 3400 متر ويستوعب 100 سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهر غير حضارى.

وفي هذا الاطار، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة، وذلك لمتابعة إنتظام العمل بالمواقف التى تم إفتتاحها مؤخراً والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وخلال الجولة أشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التى تنشدها الدولة لكل مواطن.

شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلى وموقف الأقاليم وساحات الإنتظار بمنطقة أرض اللواء، حيث تابع راشد إنتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها موجهاً بسرعة تسكين كافة السيارات الخاصة بخطوط السير التى تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به بإجمالى مساحة 3400م2 والتى من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الإنتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالى المنطقة .

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال و إبراز المظهر الجمالى ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة إستيعابية لمنع الانتظار العشوائى بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المرورى الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدى المركبات والمترددين على الموقف وإستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

وناقش المحافظ المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به للإستماع لأرائهم تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها ووجه ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها، مشدداً على رئيس حى الدقى بمنع أى مظاهر للعشوائية واستثمار كافة المساحات الشاغرة وعدم السماح بالتعدي عليها.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشئ لأصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبرى ناهيا بشارع السودان حيث شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لاستعادة الإنسيابية المرورية بالشارع.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال وتلافى عدد من الملاحظات الخاصة بأعمال المرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الغاز الطبيعى العاملة بالقطاع وذلك قبل إستلام المشروع.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة.



محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا



محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا



محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا



محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا