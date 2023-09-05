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شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية من المركز القومى للبحوث لبولاق الدكرور تخدم 3240 حالة والعلاج مجانا والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث إلى أن لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة نبيله عبدالمقصود نظمت القافلة الطبية خلال شهر أغسطس الماضي، وضمت أطباء في تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، العلاج الطبيعي، مخ وأعصاب والرمد).
وأضاف الدكتور حسين درويش أن عدد المرضى بلغ 3240 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم مجاناً من صيدلية المركز القومي للبحوث.
رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء).
الفريق الطبى للعيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث
العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث
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