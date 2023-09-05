مايا مرسى تبحث توثيق تجربة مصر الناجحة فى مجال الشمول المالى للمرأة

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية ، بهدف بحث سبل التعاون مع المؤسسات الاقليمية المختلفة ومن بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية ، و دراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الاخضر وتكنولوجيا المعلومات و في النظام التعليمي لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب توثيق تجربة مصر الناجحة في مجال الشمول المالى للمرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ، أن البنك المركزي المصري قد أعلن فى دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخراً أن نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من 2016 الى 2022 وصلت الى 210% ، فى حين ان نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل فى نفس الفترة هى 147% ، مما يوضح مدي الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي ما حققته مبادرة تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى لتحقيق الشمول المالى للمرأة، والذى يعد من أهم المبادرات التى ينفذها المجلس، موضحه أن "تحويشة" هو ثمار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري منذ عام 2017 ، حيث تم ادماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة ان الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وأضافت أن المجلس نجح في ضوء مبادرة "تحويشة" في التواصل مع أكثر من 800 ألف (سيدة وقيادة طبيعية) بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية، والوصول الى حوالي 550 قرية بـ14 محافظة، وتوفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات، وتدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة، -و تدريب أكثر من 58 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 129 ألف سيدة على التثقيف المالي، وتدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي ، وتدريب اكثر من 240 ميسرة مالية علي تحويشة و المشروعات الخضراء الذكية والحفاظ علي البيئة والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأشارت إلى أنه بهدف كسر حاجز الخوف لدى السيدات من التعامل مع البنوك، تم تنظيم "تحويشة فى بنك" أو المحاكاة البنكية ، لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة مبسطة، كما تم توعيتهم بخدمات المجلس بالاعتماد على الميسرات الماليات ، ونجح نموذج المحاكاة في الوصول إلى أكثر من 163 ألف مستفيد/ة بالمحاكاة وانشطة المجلس وخدمات البنوك في 11 محافظات.