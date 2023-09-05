شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر فى بورتسودان: القيادة السياسية حريصة على دعم أواصر العلاقات مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القنصل العام المصري في بورتسودان السفير سامح فاروق، على حرص القيادة السياسية بمصر على دعم أواصر العلاقات مع السودان ودعمها في المجالات كافة، مشيدا بالعلاقات المصرية السودانية الممتدة على مدار التاريخ.

جاء ذلك خلال استقبال القنصل المصري، اليوم الثلاثاء رفقة والي البحر الأحمر، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران الناقل الوطني إلى مدينة (بورتسودان).

وشدد القنصل، على أهمية وصول شركة مصر للطيران إلى مطار (بورتسودان) في تسهيل حركة الأشقاء السودانيين إلى كل العالم عبر مطار القاهرة وتوفير الجهد على المرضى والطلاب وكبار السن في الوصول إلى مصر، مقدماً شكره للأجهزة الرسمية في السودان.

وأشار فاروق إلى أن هذه الرحلات تساهم في التواصل الشعبي والأسري بين البلدين، لافتا إلى أن هذه الرحلات سوف تكون أسبوعية، شاكرا الجهات الرسمية التي شاركت في هذا الاستقبال.

يذكر أن مطار بورتسودان الدولي، شهد اليوم، هبوط أول رحلة لشركة مصر للطيران، والتي وجدت ترحيبا كبيرا واستقبالا رسميا لهذا الحدث الهام.