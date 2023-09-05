شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر واليابان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو - كورنيش النيل، فيليب الزاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى "الأونروا".

وأكدت وزارة الخارجية أن الوزير شكرى سيجرى مباحثات موسعة مع وزير خارجية اليابان هاياشى يوشيماسا، مشيرة إلى أن الوزيران سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشترك عصر غد الثلاثاء.

كان تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض بسفارة اليابان، ونائب رئيس البعثة قد تحدث حول زيارة وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشى إلى القاهرة الاثنين، أن الزيارة إلى المنطقة تأتى كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء اليابانى للقاهرة فى أبريل الماضى وزيارته لدول الخليج فى يوليو الماضي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية للأردن والقاهرة والسعودية تهدف لتوسيع أواصر العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول العربى من خلال الحوار اليابانى العربى الذى سيعقد فى 5 سبتمبر الجاري، وكذلك لإطلاق التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشار فى إيجاز صحفى إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر من أهم الموضوعات لمستقبل العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تضاعف عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 ووصل إلى 71.7 مليون دولار.

وأوضح أن الزيارة ستركز من خلال لقاءات المسئولين العرب كيفية تعزيز التعاون الاقتصادى مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الاقتصادى العام المقبل.

ويبحث المنتدى كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية.

وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون سيتم مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية لمصر مثل زيادة عدد المدارس اليابانية فى مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو وافتتاح المتحف المصرى الكبير خاصة وأنه فى المراحل النهائية.

وأشار إلى التعاون الفنى فى منطقة قناة السويس حيث تعمل اليابان على مشروع جديد لبناء قدرات العاملين فى قناة السويس، موضحا أن الزيارة تأتى فى وقت يمر فيه العالم بتحديات كبيرة على المستوى الدولى والإقليمى فى المنطقة وأفريقيا. وأضاف أن هناك ديناميكات دبلوماسية متغيرة فى المنطقة تدفع اليابان لتعزيز انخراطها فى المنطقة.