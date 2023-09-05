شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير فى أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 55 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا فى بورصة الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلو 55 جنيهًا فى المزرعة لتصل للمستهلك بـ 64 جنيهًا، والبلدى بـ95 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وتباع للمستهلك بـ 100 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 117 جنيهًا والأبيض 115 والبلدى 125جنيها.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الانتاج .

واضاف انه خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار.

وقال القصير ان الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.