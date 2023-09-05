شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التى تعانى نقص المواليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حريصة على التخطيط للتأمين الصحي الشامل بشكل كامل، متابعا: "احنا حريصين على بناء احتياطات ودي كانت الفكرة كلها.. وكل دولة تشتغل في سياسات وأليات تنفيذ.. كل دولة وفق القدرات والخطط الاحتياطية أو الأرقام زي منظومة التأمين الصحي.. بتحط الاحتياطات على جنب.. علشان تجابه أي أمور تواجه المنظومة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية: "دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة "نقص المواليد".. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة".

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته: "مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالجهد اللي اتعمل.. يكون لهم فرصة يتعرفوا على مصر بشكل أكبر.. من خلال زيارات.. ومش يكون كله شغل شغل بس.. برحب بيكم وشكرا جزيلا".