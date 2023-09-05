شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الداخلية تقدم الرعاية لمشرد فى وسط البلد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لأحد الأشخاص "مشرد" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين عدم وجود محل إقامة له.. وقد تم تقديم الرعاية اللازمة له.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.