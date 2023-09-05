شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالبنك الدولى تستشهد بمقولة نجيب محفوظ: "مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمتها في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقولة الأديب العالمي الراحل "نجيب محفوظ": "مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ".

وأضافت: "رأس المال البشري مهم بجانب العمل على ثروة الشعوب لأن في الكثير من المناطق المختلفة نصطدم بالإنتاجية.. والكثير من القطاعات تكون غير منتجة في ظل عدم وجود رأس المال البشري.. ونعمل في الكثير من المناطق الاقتصادية ونريد ربط رأس المال البشري بالإنتاجية وأنا احب الحوار بين وزراتي المالية والصحة ولابد من ظهور الإنتاجية.. مشروعات رأس المال البشرية والمهم العمل على هذه الرابط بين رأس المال البشري والإنتاجية والمهم أن نغير الحوار من مجرد ربط الموضوع بقضية صحية أو تعليمية".

وتابعت فادية سعادة: "نتحدث عن الانضمام إلى المدارس فيها في الدول.. ماذا عن التعلم.. والكثير من يتعلمون ما يوازي 7 سنوات فقط بصورة فعلية.. وكان هذا إنذارا للكثير من الدولة.. وهناك مؤشرات على مدي جودة الصحة.. وعلينا النظر إلى نواتج التعليم وليس التعليم فقط".