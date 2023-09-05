شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص أرض بالمنيا لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 372 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 771،03 فدان تقريبًا تعادل 3238994 م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية . وتتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية .

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز