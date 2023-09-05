شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض عام "أونروا" يصل مصر لوضع تحديات اللاجئين الفلسطينيين أمام الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين " الأونروا" في زيارة رسمية لمصر تمتد لمدة يومين يلتقي خلالها بعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل التعاون ودعم الوكالة الأممية

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها مفوض عام الأونروا لمصر مرتين سنويا ويشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، حيث سيلتقي مفوض عام الأونروا د. احمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية كما سيلتقي سامح شكري وزير الخارجية لوضع التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين على طاولة المناقشات ولبحث أوضاعهم في ظل زياده التحديات والنزاعات المسلحة التي شهدتها الضفة الغربية ومخيم عين الحلوة في لبنان في الآونة الأخيرة مما زاد من تحديات عمل الوكالة الأممية

ووفق الأونروا "سيطرح مفوض عام الأونروا أزمة تمويل الوكالة الأممية غير المسبوقة والأكبر في تاريخها لبحث الازمة التي تهدد عمل الوكالة الأممية خلال الشهر الجاري ومناقشه وضع خطط تمويل مستدامة للوكالة"