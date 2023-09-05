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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:

 

-الطماطم بـ 17 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14.5جنيه . 

 

‏-البصل الأبيض  بـ 23 جنيه. 

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 23 جنيه  .

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 17.5 جنيه  . 

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 23.5 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 35جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ30 جنيها 

 

 بامية 50 جنيها 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .

 

 جوافه بـ 33 جنيها 

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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