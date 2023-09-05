شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تنفيذ 13 مبادرة رئاسية لتطوير المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الوزارة استطاعت تنفيذ رقمنة لكافة الخدمات المقدمة داخل الوزارة متابعا: "تم تحقيق ربط لحظي للاستفادة من قاعدة البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. عندنا 13 مبادرة رئاسية.. ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة فحص المقبلين على الزواج والتي تقدم رعاية لكل المصريين والأجانب.. والكشف عن الأمراض المعدية والوراثية ويتم إصدار شهادة من مركز الوثائق المؤمنة".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ومن المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.