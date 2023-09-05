شكرا لقرائتكم خبر عن أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية.. تصريحات الرئيس السيسى بالمؤتمر العالمى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية على أتم استعداد لتنظيم المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية، بشكل سنوى، لأنه منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية، مبينا: "المؤتمر منصة نطرح فيها هذه القضية الكبيرة جدا وهى مشكلة السكان".

وفيما يلى أبرز تصريحات الرئيس السيسي فى المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية:





مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا

• المؤتمر منصة نطرح فيها هذه القضية الكبيرة جدا وهى مشكلة السكان

• هناك دول كثيرة بالعالم تعانى من المشكلة السكانية

• بنظرة شاملة.. هل تلبى موارد العالم هذا الحجم من السكان؟

• هناك دول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكانى وفيه دول كثيرة لم تستطع ذلك

• نحن فى القارة الأفريقية، خلال سنوات قليلة سنصل إلى أكثر من مليار ونص مليار شخص، أو مليار و600 مليون، والموارد الموجودة فى أفريقيا ضخمة جدا ولكن لا تستطيع

• الإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة

• مش موافق إنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدى طيب ما هو فى النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن

• لو الحرية مطلقة والناس تستحمل وتسكت ماشى لكن الناس عاوزة تعيش كل حاجة بتتحسب ولها مطالب

• عندما تكون الموارد أقل من عدد السكان تتأثر الجودة فى كل شىء

• الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، ورغم موارد الدولة غير الكبيرة لكن نستطيع التعايش مع هذا الأمر

• بدون شك أصعب حاجة لما يبقى عندك حجم من المطالب لأسرة وأنت غير قادر على أنك تلبى هذه المطالب

• عايز تعمل تعليم كويس جدا، لا يمكن تنفق على التعليم فى ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا

• الزيادة السكانية الكبيرة أحد أسباب خروج الناس فى 2011

• أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات

• فيه ناس كانت بتقول بلاش ننفق الأموال دى لتطوير البنية الأساسية.. طب إزاى ومفيش استيعاب للنمو السكانى.. والناس عاشت على كده سنين طويلة بس وضع الدولة كان غير طبيعى

• التغيير فى مصر يتطلب منا كمواطنين وحكومة وقيادة نعمل مع بعض من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها

• الاستقرار والأمن أحد عناصر معالجة النمو السكانى

• مصر قادرة على الصمود فى مواجهة أزمات عالمية كبيرة

• الدولة رغم كل التحديات قادرة تصمد فى مواجهة أزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد وما نتج عنها من أزمات عالمية

• الدولة اللى عندها زيادة سكانية لها تأثير وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة

• طب لو مفيش صحة جيدة هل المواطن هيعيش حياة جيدة.. يا دوب تسد الحاجات الأساسية.. هل ده معقول؟

• أتصور المجلس القومى للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكثر من أجل مواجهة الزيادة السكانية ومحتاج نعزز دوره خلال المرحلة دى لتحقيق شكل من أشكال النجاح

• الإعلام ورجال الدين فى المسجد والكنيسة.. المثقفون والمفكرون.. محتاجين الحكومة.. ومنظمات المجتمع المدنى.. الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية

- قضية السكان أخطر القضايا.. وحروب الإرهاب كلفت الدولة الكثير