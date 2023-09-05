شكرا لقرائتكم خبر عن مصر قادرة على التحديات.. رسائل الرئيس السيسى بمؤتمر الصحة والسكان (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكثيرين يتصورون أننا لن نستطيع أن نتغلب على التحديات فى مصر، مشددا: "فرصتنا كبيرة في التغلب عليها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أنه رغم كل التحديات خلال الـ 10 سنوات الماضية، فإن الدولة بذلت جهودا كبيرا وشعبها كان على قدر هذا التحدى، مضيفا:" الدولة اشتغلت خلال 10 سنوات بشكل متسارع للغاية في كل المجالات، من أجل التغلب على الفارق الكبير بين معدلات النمو السكانى والنمو الذى نستهدفه".

وتابع الرئيس السيسي: "كثير من السادة الضيوف ميعرفوش أن العاصمة الإدارية جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل، والـ 24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادى".

وقال الرئيس السيسي: "تكلمنا عن البيانات وقواعد البيانات، واحنا خلال الـ5 سنوات الماضية استطعنا بناء قواعد بينات حقيقة تمكننا أن نرى الدولة المصرية بشكل كامل، معلقا: "المنظومة الذكية التى تعمل بها الحكومة المصرية فى مبانى العاصمة، بهدف مواجهة تحدى كتير من الناس بيقولوا أن صعب التغلب عليه.. بالفعل يمكن يكون صعب لكنه ليس مستحيلا".

فيما طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إضافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل، ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية قائلا: لو يسمحلى فخامة الرئيس.. فمازحه الرئيس السيسي قائلا: "لا.. مفيش انت هتدفع".

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهمية المساهمة في مشروع تنظيم الأسرة قائلا: "الدكتور معيط.. كل جنيه ينفق يوفر أرقاما كبيرة.. لما نقول ساهم مساهمة حقيقية برقم معتبر في موضوع تنظيم الأسرة يعود عليك أنت برضه.. ويعود على المالية العامة للدولة.. يمكن مش في المدى القريب.. على المدى المتوسط والمدى البعيد".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية طورت بنية أساسية متطورة لمجابهة النمو السكانى، متابعا: "اشتغلنا في كل المجالات لو اتكلمنا على أي قطاع.. التعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء.. أى قطاع من القطاعات.. بذلنا جهدا ضخما لا يتناسب أبدا من قدرتنا.. أكثر من قدراتنا.. محاولة مننا للتطوير والبناء.. بنتكلم عن شق آخر بعيدا عن منظور النمو السكانى.. كان السؤال نعمل إيه؟.. طب إزاى نعمل إيه؟.. واشتغلنا واتحركنا عليه في كل المجالات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة حريصة على التخطيط للتأمين الصحي الشامل بشكل كامل، متابعا: "احنا حريصين على بناء احتياطات ودي كانت الفكرة كلها.. وكل دولة تشتغل في سياسات وأليات تنفيذ.. كل دولة وفق القدرات والخطط الاحتياطية أو الأرقام زي منظومة التأمين الصحي.. بتحط الاحتياطات على جنب.. علشان تجابه أي أمور تواجه المنظومة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية: "دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة "نقص المواليد".. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة".

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته: "مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالجهد اللي اتعمل.. يكون لهم فرصة يتعرفوا على مصر بشكل أكبر.. من خلال زيارات.. ومش يكون كله شغل شغل بس.. برحب بيكم وشكرا جزيلا".







