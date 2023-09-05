شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات).

وخلال اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للسيدة ميمونة محمد على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ونجاحها في تحويل العجز المالى إلى فائض، فضلاً عن إعادة هيكلة الهابيتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها.

من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدَت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024، والتى تستضيفها مصر.

وخلال اللقاء، أطلعت ميمونة محمد، رئيس الوزراء، على آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى مصر بشأن كافة الأمور التنظيمية واللوجستية لاستضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضرى العالمى، معربة عن ثقتها فى أن مصر سوف تنظم نسخة متميزة من اجتماعات المنتدى، بعد نجاحها اللافت في تنظيم فعاليات COP27.