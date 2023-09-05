شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراهق أمريكى إثر المشاركة فى تحدى تناول "الرقائق الحارة" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حادث مؤلم، توفى المراهق الأمريكى هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاما، بعد مشاركته فى تحدي "تيك توك" لتناول رقائق مصنوعة من الفلفل الحار للغاية، حسبما نشرت نيويورك بوست.

وحسب التقرير، أكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفى فى منزله فى الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين، وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعى: "كان هاريس كالنور، لقد كان شابا ذكيا وموهوب بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة".

هاريس ولوباه، هو طالب فى السنة الثانية فى مدرسة دوهرتى ميموريال الثانوية فى ورسستر، تناول شريحة باكى حارة للغاية فى المدرسة وسرعان ما أصيب بألم فى المعدة، حسبما قالت والدته لويس، لشبكة "إن بى سى 10 بوسطن".



وفاة مراهق بسبب رقائق حارة

قالت والدة الطفل "أعدنا "ولوباه" إلى المنزل وبدأ يشعر بالتحسن، ولكن تم العثور عليه لاحقًا مغمى عليه بينما كان سيغادر لإجراء تجارب كرة السلة، ونقل المراهق الشاب إلى مستشفى قريب وكان من الواضح أنه مات"، ولم تقدم الشرطة على الفور سبب رسمى للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جار.

وقالت والدة ولوبا، لويس، لقناة " NBC 10 بوسطن" إنها تعتقد أن ابنها توفى بسبب مضاعفات بسبب الوجبة الخفيفة الحارة، فيما تحذر الشركة المصنعة للرقاقة على موقعها على الإنترنت من أن تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة.

يختبر جزء من التحدى المدة التى يمكن للشخص الذى تناول الرقائق أن يستمر فيها قبل أن يأكل أو يشرب أى شيء آخر للحصول على الراحة، فيما تقول العلامة التجارية Paqui على موقعها إن الرقاقة يجب أن يأكلها البالغين فقط، كما تنصح الأشخاص بضرورة طلب المساعدة الطبية إذا كانوا يعانون من صعوبة فى التنفس أو الإغماء أو الغثيان لفترة طويلة.



الرقائق الحارة

وتقول العلامة التجارية: "بعد لمس الشريحة، اغسل يديك بالصابون ولا تلمس العينين أو المناطق الحساسة الأخرى"، وتحتوى شريحة هذا العام على Carolina Reaper Pepper وNaga Viper Pepper، بحسب الموقع.

وقال رئيس مدرسة وورسستر العامة إن المجتمع المدرسى فقد نجمًا صاعدًا فى ولوباه، وذكرت راشيل موناريز، مديرة مدارس ورسستر، فى بوسطن 25: "بصفتى أمًا ومعلمة، لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر على عائلته وأصدقائه ومعلميه".

وتم تصنيع الرقائق، من فلفل "كارولاينا ريبر" و"ناجا فايبر"، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة فى العالم، هذا وتمتلك ولاية كارولينا الفلفل الحار الأكثر سخونة فى العالم وفقا لمقياس سكوفيل وهو مقياس قوة الطعم الحار، ويقول خبراء الصحة إن التحدى يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.