شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة أنه إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه بلغ ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

يُذكر أن وزارة الأوقاف وزعت اليوم الثلاثاء، 3 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (شمال سيناء)، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.