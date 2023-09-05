شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم ندوات علمية فى المساجد بعنوان "فقه الموازنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الأوقاف، مجموعة من الندوات العلمية تحت عنوان "فقه الموازنات"، بعد صلاة المغرب أمس الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، في ضوء نشاط الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وجاءت المساجد التي نظمت الندوة العلمية على النحو التالي:

-في مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت ندوة بمسجد المركز الإسلامي.

-في مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد سليمان محمود كليوباترا.

-في مديرية أوقاف السويس أقيمت ندوة بمسجد أهل بدر.

-في مديرية أوقاف الغربية أقيمت ندوة بمسجد عبد الحي خليل، ومسجد السلام.

-في مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد سليمان محمود كليوباترا.

-في مديرية أوقاف الشرقية أقيمت ندوة بمسجد النصر، ومسجد النمرسي، ومسجد البيه.

-في مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيمت ندوة بمسجد الرحمن.

-في مديرية أوقاف القليوبية أقيمت ندوة بمسجد الحي القيوم، ومسجد النور، ومسجد أحمد الصغير.

-في مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت ندوة بمسجد 6 أكتوبر، ومسجد الشهداء، ومسجد الرحمة، ومسجد محمد الشناوي، ومسجد السلاب، ومسجد محمد بك قزامل، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد الرحمة.

-في مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت ندوة بمسجد سليمان محمود كليوباترا.

-في مديرية أوقاف مطروح أقيمت ندوة بمسجد الأفراد.

-في مديرية أوقاف المنيا أقيمت ندوة بمسجد الكبير.

-في مديرية أوقاف أسيوط أقيمت ندوة بمسجد الكبير، ومسجد الأموي، ومسجد المعز، ومسجد التقوى.

-في مديرية أوقاف سوهاج أقيمت ندوة بمسجد العارف بالله، ومسجد آل نفادي.

-في مديرية أوقاف الأقصر أقيمت ندوة بمسجد أحمد النجم.

-في مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت ندوة بمسجد الشلايلة.

-في مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت ندوة بمسجد أم القرى، ومسجد النصر.

-في مديرية أوقاف القاهرة أقيمت ندوة بمسجد الأشراف، ومسجد السيدة خديجة.

-في مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت ندوة بمسجد الشهيد زايد، ومسجد الشريف.

-في مديرية أوقاف بني سويف أقيمت ندوة بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي.

-في مديرية أوقاف البحيرة أقيمت ندوة بمسجد الهداية.

-في مديرية أوقاف المنوفية أقيمت ندوة بمسجد الفاروق.