شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تجرى صيانات للمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة الانتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز.

وأوضح " مدير المديرية " أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

لافتاً إلى أن رؤية الوزارة تعتمد فى توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، لذلك قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بوضع ضوابط وخطط للإستعداد للعام الدراسى الجديد على النحو الآتى: -

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية.

- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس.

- تغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف.

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول.

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد.

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .

- استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس .

وأكد "موسى" أن الإلتزام بهذه التعليمات يتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما وجه مدير المديرية جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل و الجداول الدراسية.