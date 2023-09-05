شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتعيينات قضائية فى محاكم الاستئناف والنقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من القرارت، نشرتها الجريدة الرسمية، حيث أصدر القرار رقم 362 لسنة 2023 بتعيين عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 363 لسنة 2023 بتعيين عدد من القضاة بمحكمة النقض نواب لرئيس محكمة النقض.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين كل من وكلاء هيئة قضايا الدولة نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2023 بتعيين عدد من الوكلاء العامين الأول بهيئة النيابة الإدارية نواباً لرئيس الهيئة.