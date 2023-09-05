شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة يبدأ من 15 حتى 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مدارس هذا العام سوف تكون بحد أدني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها إلى 5 معارض، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25 %، كما أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن آهلًا مدرارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأضاف المصيلحى، أن المعرض الرئيسي سيقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، مشيرا إلى أن المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

وأوضح المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس 105 مكتبات، بالإضافة إلى 130 معرضا فرعيا، و42 شادر، وكذلك تخصيص 6 اجنحة للبنوك، بالإضافة لوجود عروض من شركتين، كذلك تخصيص 30 جناحا بالمعرض للأدوات المدرسية، و20 جناحا لشنط المدارس، و30 جناحا للملابس، و30 جناحا للأحذية، بالإضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل إلى 25 % ، مؤكدا أن السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصرى.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، أن وزير التموين وجه بأن تكون الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مع عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين والوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

فيما أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

وكشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقري والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوات المدرسية، كما أشار رؤساء الغرف التجارية " الجيزة والقاهرة والقليوبية " إلى أن إقليم القاهرة الكبري سوف يتم إنشاء 15 معرضا بها لمدة لا تقل عن شهر.