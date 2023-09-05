شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة أنفقت 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى أمام المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية: الدولة أنفقت 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات.. قضية السكان أخطر القضايا.. حروب الإرهاب كلفتنا الكثير.. مصر قادرة على الصمود لمواجهة الأزمات العالمية.. ومستعدون لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا

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الرئيس السيسى العاصمة الإدارية جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل أنشأنا 24 مدينة جديدة للخروج من النطاق الضيق للوادى والدلتا.. الاستقرار والأمن أهم عناصر معالجة النمو السكانى.. وعندما تكون الموارد أقل من عدد السكان تتأثر الجودة.. التحديات صعبة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا وطورنا البنية الأساسية لمجابهة الزيادة السكانية.. الدولة كلها لازم تشارك والإعلام ورجال الدين فى المسجد والكنيسة والمثقفون والمفكرون ومنظمات المجتمع المدنى.. الإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة للدولة.. وعملنا خلال 10 سنوات بشكل متسارع فى كل المجالات.

وزيرة التخطيط: أنفقنا 15 مليار جنيه للحفاظ على كثافة الفصول.. وصندوق الأمم المتحدة: مستمرون فى الاستثمار مع مصر

وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية مصير للشعب والوطن.. ولدينا 120 مليون مواطن وضيف"الحوار الوطنى" يضع روشتة ملواجهة ارتفاع الأسعار

مقرر عام المحور الاقتصادى يقترح إصلاح السياسة النقدية.. ولجنة التضخم تؤكد: غلاء الأسعار يشغل الشارع وعلينا دراسة الواقع المحلى لحل الأزمة.. وكيل اقتصادية النواب يطالب بوجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك.. وحسن عيسى: الزيادة تنعكس على ملف التضخم ويطرح بدائل خفض الدين العام.. مقترحات بضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر فى المنظومة الضريبية.. نائب وزير المالية: نجحنا فى خفض عجز الموازنة من %15 لـ%6 ..حزب المصريين الأحرار يوصى بإدراج الأندية بالبورصة ووضع سقف للدين العام.. فخرى الفقى يطالب بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية وترشيد الإنفاق.. ورئيس "خطة النواب" السابق: يجب تخفيض الإنفاق العام وتطبيق موازنة البرامج والأداء



الخليج 365 غدا

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