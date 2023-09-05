شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق بلبيس الصحراوى كليا لمدة شهر بسبب أعمال الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة ، طريق بلبيس الصحراوى كليا لمدة شهر كامل وذلك عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس لاستكمال إنشاء الصرف الصحى بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر ،مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 6/9/2023 ولمدة 30 يوم.

كما تجرى إدارة المرور تحويل الحركة المرورية على النحو التالى علي القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازى فيساراً طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.