شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والأردن واليابان انعقد على هامش أعمال الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الثلاثاء.

وقد شارك في الاجتماع سامح شكري وزير الخارجية، أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، هاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماع آلية المشاورات الثلاثية أكد التزام الدول الثلاثة بمواصلة توسيع أوجه التعاون بينهم لتضم مجموعة واسعة من المجالات بهدف استفادة أكبر عدد ممكن من دول المنطقة، والتي تشمل حالياً مجالات الطاقة وخطوط الربط الكهربائي مع الأردن والعراق، وكذا تعزيز الصادرات في فلسطين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم في لبنان بهدف تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية لدى الأخيرة. كما عكست المناقشات تقاربا في وجهات النظر بشأن الأهمية الكبيرة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن أهم ما تطرقت إليه مناقشات الوزراء الثلاث.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن آلية المشاورات الثلاثية كان قد تم الاتفاق على تدشينها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني السابق إلى مصر والأردن في أغسطس 2021، حيث انعقدت الجولة الأولى للمشاورات على مستوى كبار المسئولين عبر تقنية الفيديوكونفرانس في مارس 2022، بينما استضافت القاهرة الجولة الثانية في سبتمبر 2022.

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