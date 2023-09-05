شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في محطة القطارات المركزية بمدينة فوبرتال الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن رجلا مسلحا هدد ركاب محطة القطارات في فوبرتال، مما أدى إلى حالة من الهلع بين الركاب.

ونشرت الصحيفة صورة لشاب يمحل مسدسا ويوجهه نحو المارة.. وأوضحت أن العديد من الركاب قاموا بالاتصال بالشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مركز التحكم التابعة للشرطة الألمانية، يقوم على بتنبيه جميع خدمات الطوارئ.

وانتشرت سيارات الشرطة في محيط إطلاق النار، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن يطلق الرجل النار على نفسه.