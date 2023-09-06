شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: حرية التعبير وتداول المعلومات سبيل حماية المصريين من الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة وتضخيم وقائع غير موجودة، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر، حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب".

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة، وبصدد المناقشة في جلسات خاصة قريبا جدا، حتى يُبلور بشكله النهائي، لأن حرية الرأي والتعبير مع قانون حرية تداول المعلومات هما السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب والأصوات التي تحاول كل يوم وساعة ودقيقة عبر الشاشات ووسائل التواصل الكذب على الناس.