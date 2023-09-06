شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 6/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد صلاة العصر 27: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:33 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 4:23 م
موعد صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء 8:29 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
وقت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:01 م
وقت صلاة العشاء 8:17 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 17: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:19 م
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