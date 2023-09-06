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7 إجراءات هامة لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد، والتي أوضحها الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:

1 - أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل. 

2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3 - إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.  

5 - وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أى عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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