شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات هامة لاعتماد تاجر تموينى مستجد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين حول إجراءات اعتماد تاجر تموينى مستجد، والتي أوضحها الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالى:
1 - أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.
2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.
3 - إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.
5 - وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.
6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أى عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.
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