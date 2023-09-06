شكرا لقرائتكم خبر عن عطارد فى أقرب مسافة للأرض اليوم.. ظاهرة الاقتران الداخلى والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (116 يومًا)، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وعند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد عطارد حوالي 3 درجات فقط من الشمس مما سيجعله غير قابل للرصد تماماً لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.
وعطارد سيعبر نقطة الحضيض - أقرب مسافة إلى الأرض - في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.64 وحدة فلكية (95,742,637 كيلومتر) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوى كبيرا ولو أمكن رصده فسيبلغ قطره 10.6 ثانية قوسية بينما يظهر قرصه غير مضاء تماماً.
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