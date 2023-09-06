شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا الشمس وقت الظهر.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدداً من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة قادمة.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة، كما يلى:

1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى وقت الظهيرة

2 - تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة

3 - ارتداء غطاء الرأس أثناء الخروج

4- الإكثار من شرب المرطبات الباردة وخاصة المياه لمواجهة ارتفاعات درجات الحرارة وتعويض الفاقد من السوائل

5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات فى حرارة الشمس

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.