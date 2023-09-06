شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية اليابان: استثماراتنا تضاعفت بمصر .. والتبادل التجارى يصل 1.3مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية،اوكانو يوكيكو إن زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر تأتى في إطار المتابعة على زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للقاهرة في ابريل 2023 وهى الزيارة التى شهدت رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لتصبح بذلك أول دولة في افريقيا يتم رفع العلاقات معها إلى هذا المستوى.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أن الزيارة تعد فرصة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية بين طوكيو والقاهرة، وكذلك لتعزيز العلاقات اليابانية العربية من خلال منتدى الحوار اليابانى العربي، ولعقد التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشارت إلى أن الاستثمارات اليابانية تضاعفت في مصر خلال 2022 وهناك حوالي 50 شركة يابانية تعمل في البلاد. واوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 1.3 مليار دولار.

واوضحت أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين مثل المتحف المصري الكبير وخط انفاق المترو وتعاون في مشروعات البنية التحتية لافتة إلى أن هناك مشاروات للاستمرار في الاستفادة من هذا الزخم.

وأضافت أن اليابان مهتمة بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لزيادة الاستثمارات والتعاون مع مصر ، من خلالة دخول المزيد من الشركات اليابانية للسوق.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية التقى مع ممثلى الشركات اليابانية للاستماع للقطاع الخاص ، معربة عن استعداد الحكومة لتشجيع الشركات على الدخول إلى السوق المصري من خلال الترويج لإمكانيات السوق حيث أن مصر لديها قدرة فيما يتعلق بالموارد البشرية ويمكن الاستفادة من ذلك.

وحول التعاون السياسي مع مصر فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية ، قالت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية إن مصر تعد مركزا بالنسبة لطوكيو لاسيما وأنها دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا، للتواصل مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون من أجل السلام والاستقرار والتنمية.

وقالت إنه سيزور الاهرامات والمتحف المصري الكبير اليوم.