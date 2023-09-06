شكرا لقرائتكم خبر عن سفير هولندا بالقاهرة يشيد بجهود مصر فى ملف تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، واستعرضت عددا من المبادرات والبرامج والمشروعات التي يتعاون فيها المجلس مع هولندا مثل برامج الاستثمار في الفتيات ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، والتى تستهدف رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات.

من جانبه، أشاد السفير بيتر موليما بالتقدم المحرز فى ملف تمكين المرأة المصرية، وناقش سبل التعاون المشترك المستقبلى مع المجلس.

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، استقبلت مؤخرا، سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، بهدف بحث سبل التعاون مع المؤسسات الاقليمية المختلفة، ومن بينها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية، ودراسة سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا المعلومات وفى النظام التعليمى لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب توثيق تجربة مصر الناجحة فى مجال الشمول المالى للمرأة.