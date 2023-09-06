شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب قطارات على بعض الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة .

ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من يوم 10/9/2023 تعديل تركيب قطار 969 سياحي القاهرة / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

و من يوم 11/9/2023 تعديل تركيب قطار 566/ 567 سياحي دمياط / الاسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي ، وكذلك تعديل تركيب قطار 196 سياحي الاسكندرية / الفيوم بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

و من يوم 12/9/2023 تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم / الاسكندرية بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي ، وكذلك تعديل تركيب قطار 568/569 سياحي الاسكندرية / دمياط بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .

و من يوم 13/9/2023 تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط / القاهرة بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي .