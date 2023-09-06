شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، والخدمات التي تقدمها وحدة العمالة غير المنتظمة للمسجلين بقواعد بيانات المديرية داخل المنشآت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة، وبحضور المهندس رمضان فهيم مدير عام حقول شمال سيناء، والمهندس وليد سلطان مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة .