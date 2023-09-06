شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن 28 فرصة عمل لشباب بنى سويف برواتب تبدأ من 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة بني سويف بتوفير 28 فرصة عمل في أحد شركات إعادة تدوير الورق وشركة أخرى بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل، وذلك للراغبين في العمل على مهن مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين في نفس المجالات، ومهندس جودة، ومشغلين غرف تحكم، ومساعدين انتاج، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل علي توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة في كل محافظة، للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح احمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، أنه جرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي المقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في هذا الشأن، ومشيراً إلى ان الفرص المتوفرة هي : 3 مهندس كهرباء، و3 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس جودة، و5 فنى كهرباء، و5 فنى ميكانيكا، و4 مشغلين غرف تحكم، و 6 مساعدين انتاج..

وأشار مدير المديرية انه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1 - 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.