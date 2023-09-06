شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد رجال أعمال أمريكى لمناقشة الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، وفدًا إنجيليًّا من رجال أعمال أمريكييين، ومستثمرين فى عدد من المجالات المختلفة "الزارعة، والتطوير العقارى، وتطوير الأعمال، والطاقة والغاز، وريادة الأعمال، وتجارة السيارات"، وذلك بمشاركة ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس طونى جورج، مدير خدمة TC فى مصر والشرق الأوسط، وسارة عيد، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمتحدث الرسمى باسم وزارة المالية، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة للدولة المصرية لتحقيق أكبر فائدة للمصريين.

ورحب رئيس الإنجيلية برجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال رئيس الإنجيلية: "الكنيسة الإنجيلية بمصر كنيسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها فى دعم الاقتصاد الوطنى، بجانب التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".

وأضاف زكى: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة»، مؤكدًا: "ان العيش المشترك فى مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية، فى إطار خطة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وقد أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".

ومن جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التى تحدث فى مصر، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصرى، وذلك فى ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين.

الاجتماع



القس أندريه زكى ورجال الأعمال



جانب من الاجتماع



جانب من اللقاء



جانب من المقابلة